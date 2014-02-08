Глава Минфина РФ рассказал, когда Украина получит второй транш финпомощи

Россия пока не перечислила второй транш финансовой помощи Украине, так как ждет выполнения обязательств по оплате поставок газа.

Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в Сочи, передает РИА «Новости».

«Мы ждем выполнения обязательств украинской стороной по расчетам за газ. Сумма там не маленькая. В конце января должна была быть оплата, она пока не осуществлена. Мы бы хотели, чтобы мы вместе выполняли наши обязательства», - сказал министр журналистам.

Он добавил, что по изначальным договоренностям всю сумму финансовой помощи Украине в размере 15 млрд долл. планировалось перевести до мая этого года.

Глава Минфина РФ напомнил, что задолженность по газу является старой, поставки за январь пока оплачиваются.

«Это не январский газ, это старая задолженность, которая была реструктурирована, и срок оплаты которой должен был быть 25 января. Там 2,7 (млрд долл.) За этот год, насколько мне известно, оплата идет в соответствии с проектом», - сказал Силуанов.

«То, что было Президентом обещано Украине, будем выполнять. Но хотелось бы, чтобы с украинской стороны те обязательства, которые взяты, тоже выполнялись», - добавил он.

В то же время министр отметил, что Россия не связывает напрямую перечисление транша с расчетами за газ. Однако, напомнил он, отношения в газовой сфере строятся между газовыми организациями — «Газпромом» и «Нафтогазом».

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в «Газпроме» сообщили, что общий долг НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный российский газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,2924 млрд долл.

В частности, долг НАК «Нафтогаз Украины» перед ОАО «Газпром» за поставленный в 2013 году газ составляет 2,634 млрд долл. В январе «Газпром» поставил «Нафтогазу Украины», по предварительным данным, 2,452 млрд куб. м газа на сумму 658,4 млн долл.

17 декабря 2013 года во время встречи Президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году). До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

24 декабря Национальный банк Украины получил первый транш кредита РФ в размере 3 млрд долларов в рамках предоставляемых 15 млрд долларов.

Второй транш российского кредита должен быть перечислен в размере 2 млрд долл.

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