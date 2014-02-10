Нефть торгуется разнонаправленно на фоне статистики по рынку труда США

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне публикации статистики по рынку труда США, которая не совпала с ожиданиями аналитиков, сообщает Прайм.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 08.45 мск снизилась на 0,23% — до 109,32 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,01% и составила 99,89 доллара за баррель.

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Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в январе выросло на 113 тысяч, в то время как аналитики ожидали увеличения на 185 тысяч.

Уровень безработицы при этом снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с декабрем и составил 6,6%, тогда как эксперты не ожидали изменений по сравнению с декабрем.