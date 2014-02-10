Нефтетрейдеры обеспокоены новыми правилами продажи валюты в Украине

Операторы рынка нефтепродуктов выражают серьезную озабоченность в связи с изменением Национальным банком Украины (постановление №49 от 6 февраля 2014 года) правил покупки валюты, которое накладывает ряд существенных ограничений на деятельность всего топливного рынка.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов", переданном агентству УНИАН.

В частности, как отмечается в сообщении, подпунктом 5 пункта 4 постановления устанавливается специальный порядок приобретения валюты и последующего ее перечисления зарубежным поставщикам товаров.

«Согласно документу, любая проплата будет занимать не менее шести банковских дней (до 10 календарных) со дня перечисления гривневых средств на приобретение валюты на специальный счет», - говорится в сообщении.

«Данное ограничение уже не позволило импортерам нефтепродуктов своевременно оплатить законтрактованный ресурс, привело к срыву контрактных обязательств перед зарубежными партнерами и, тем самым, создало предпосылки для дестабилизации системы обеспечения нефтепродуктами рынка Украины. Отметим, что Украина на 80% зависит от импорта нефтепродуктов», - подчеркивается в сообщении ассоциации.

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«Начало действия нового порядка приобретения валюты и последующих расчетов с зарубежными контрагентами может привести к непредсказуемым последствиям, включая дефицит топлива и неконтролируемый рост цен», – цитируются в сообщении слова главы ассоциации Леонида Косянчука.

По его словам, новые правила конвертации валюты и платежей приведут к замораживанию огромных сумм оборотных средств, в результате чего операторам рынка придется пополнять эти средства за счет коммерческих кредитов. Это, в свою очередь, будет оказывать дополнительное давление на себестоимость и, соответственно, на конечную стоимость нефтепродуктов для потребителей.

«В связи с важностью вопроса бесперебойного снабжения рынка нефтепродуктами, Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины открыто обращается к Национальному банку Украины, Кабинету министров Украины, Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству экономического развития и торговли, и требует в срочном порядке предпринять все меры для внесения необходимых изменений в данный документ», - говорится в сообщении.

В качестве выхода из сложившейся ситуации ассоциация предлагает «незамедлительно отнести нефтепродукты к товарам, на операции по закупке валюты по которым ограничения, предусмотренные постановлением №49, не распространяются».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 7 февраля ввел временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты. В частности, постановление регулятора №49 предусматривает проведение операций по счетам клиентов в пределах утренних остатков средств, ограничения на покупку валюты на межбанковском рынке Украины по отдельным операциям и по срокам покупки валюты по поручению юрлиц и физлиц-предпринимателей.

Вместе с тем, постановление предусматривает повышение контроля за своевременностью осуществления операций, связанных с выплатой заработной платы, пенсий, стипендий и социальных выплат.

По информации НБУ, ограничения носят временный и исключительно упреждающий характер, направлены на защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банков.