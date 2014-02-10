S&P вслед за суверенным рейтингом Украины снизил рейтинг Ferrexpo

Международное рейтинговое агентство Standard &Poor's вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило рейтинг швейцарской горнорудной компании Ferrexpo, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, в национальной валюте до уровня «В-» с «В», прогноз негативный. Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Одновременно мы подтверждаем краткосрочный корпоративный рейтинг «В» и рейтинг «В-» для евробондов компании на 500 млн долл. Рейтинг возвратности активов мы оцениваем на уровне «3», что означает возможность возвращения 50-70% платежей в случае объявления корпоративного дефолта», - говорится в сообщении.

Аналитики агентства утверждают, что общая характеристика положения компании оценивается как «уязвимая», поскольку она является зависимой не только от общеэкономической ситуации в Украине, но и подвержена влиянию внешнего рынка, на котором в 2014 году, по оценкам S&P, возможно дальнейшее снижение цен на продукцию. Кроме того, конкурентные позиции Ferrexpo оценены как «слабые».

«Негативный прогноз для Ferrexpo отражает негативный прогноз по Украине в целом. Если мы и дальше понизим рейтинг Украины, то можем понизить рейтинг Ferrexpo. Улучшение корпоративного рейтинга компании возможно при улучшении суверенного рейтинга страны», - отметили в S&P, уточнив, что причинами пересмотра рейтингов и прогнозов также могут быть производственные характеристики компании.

Как сообщал УНИАН, 28 января Standard & Poor's понизил рейтинги Украины по обязательствам в иностранной валюте до «ССС+/С» с негативным прогнозом в связи со сложной политической ситуацией. Вслед за снижением суверенного рейтинга были снижены рейтинга, Киева, Львова, Днепропетровска, Ивано-Франковска и Крыма. Сегодня, 10 февраля, агентство также снизило корпоративный рейтинг «Укрзализныци».