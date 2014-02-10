Украина в январе снизила потребление электроэнергии на 1,2%

Украина в январе 2014 года уменьшила потребление электроэнергии по сравнению с январем 2013 годом на 1,2% - до 17,448 млрд кВт/ч.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, средняя величина потребления электрической мощности в часы контроля максимальной нагрузки Объединенной энергосистемы Украины составляла 26,619 ГВт, что на 0,314 ГВт, или на 1,2%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году уменьшила потребление электроэнергии по сравнению с 2012 годом на 2,3% - до 147,264 млрд кВт/ч.

Потребление электроэнергии в Украине в 2012 году сохранилось на уровне 2011 года - 150,72 млрд кВт/ч.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.