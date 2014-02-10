«Донбассэнерго» намерено привлечь кредиты на 225 млн грн

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «Донбассэнерго», 60,8% государственного пакета акций которой в августе приобрела донецкая компания «Энергоинвест Холдинг», намерена привлечь две кредитные линии на общую сумму 225 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данные кредитные средства компания планирует привлечь сроком на 1 год.

Конечный срок подачи конкурсных предложений - 13 марта 2014 года.

Цель привлечения кредитных средств компания не называет.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце января текущего года Кабинет министров решил продать 25% + 1 акцию компаний «Донбассэнерго».

Также в январе Кабинет министров Украины одобрил увеличение затрат на модернизацию энергоблока №12 Старобешевской теплоэлектростанции, входящей в состав энергоснабжающей компании «Донбассэнерго», на 33% - до 959,297 млн грн.

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».