Цены на нефть растут накануне речи нового председателя ФРС

Цены на нефть растут, поскольку инвесторы надеются, что новый председатель ФРС Джанет Йеллен продолжит политику, благоприятную для сырьевых рынков, пишет "Рейтер".

Инвесторы рассчитывают, что в ходе первой речи Йеллен в Конгрессе она сообщит о более медленном сокращении стимулов, учитывая неоднозначные показатели американской экономики.

В 9.27 МСК фьючерсы на Brent с поставкой в марте подорожали на $0,07 до $108,70 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,04 до $100,10 за баррель, в понедельник впервые в этом году превысив $100 на закрытие торгов.

"Если Йеллен в соответствии с ожиданиями сообщит о продолжении мягкой политики, это придаст уверенности нефтяным рынкам. Доллар продолжит слабеть, что будет способствовать росту спроса на нефть", - сказал инвестиционный аналитик Phillip Futures в Сингапуре Чи Тат Тан.

Цены на американский эталон близки к максимуму шести недель, так как аналитики предполагают, что запасы дистиллятов в США снизились на прошлой неделе в связи с холодной погодой во многих штатах.

Накануне еженедельных отчетов о запасах опрошенные Рейтер аналитики предполагают, что запасы дистиллятов, куда входит печное топливо, сократились на 2,3 миллиона баррелей, а запасы нефти повысились на 3 миллиона баррелей.

"Цены пока удержатся на нынешнем уровне, но когда температура приблизится к норме, нефть потеряет поддержку, и американская нефть будет снова торговаться на основании фундаментальных показателей", - сказал Тан.

Добыча сланцевой нефти в США вырастет на 63.000 баррелей в сутки в феврале и 64.000 баррелей в сутки в марте, прогнозирует Управление энергетической информации. В декабре этот показатель вырос на 53.000 баррелей в сутки.