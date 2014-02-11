«Газпром» переедет в Петербург до конца 2015 года

«Газпром» может до конца 2015 г. полностью переехать в Петербург, рассказывают «Ведомостям» несколько человек, близких к газовому холдингу. Решение о постепенном переезде уже принято, сообщил топ-менеджер одной из дочерних структур «Газпрома». Представители «Газпрома», мэрии Москвы и администрации Петербурга это не комментируют.

По словам человека, работающего на рынке недвижимости Петербурга, структуры «Газпрома», в основном дочерние компании, активно ищут офисную недвижимость в аренду — здания целиком. Информацию, что связанные с «Газпромом» люди ищут помещения в аренду, подтверждает и один из крупных девелоперов Петербурга: «Но напрямую “Газпром” переговоры не ведет». Все, кто предлагает свои помещения в аренду для структур «Газпрома», понимают, что это временные арендаторы, рассуждает консультант рынка недвижимости: как только будет построен небоскреб «Лахта центр» (86 этажей, 334 000 кв. м), они покинут арендованные бизнес-центры. «Лахта центр» должен быть завершен до конца 2018 г., он станет штаб-квартирой «Газпрома».

До конца года в Петербург может переехать «Газпром межрегионгаз», сообщает собеседник «Ведомостей» из «Газпрома», «Газпром экспорт» арендовал 12 300 кв. м в бизнес-центре «Сенатор», а всего в Петербурге уже работают пять департаментов «Газпрома» и несколько «дочек».

Сотрудников временно размещают в бизнес-центре возле аэропорта «Пулково», рассказывает человек, близкий к «Газпрому», но переезжать готовы не все: платить аренду жилья сотрудникам приходится самим. «Говорят, что с течением времени средним и высшим менеджерам будут компенсированы расходы на ипотеку. Тем, кто не хочет ехать в Петербург, ищут замену из местных», — знает он.

Как рассказывал «Ведомостям» представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, переезд происходит по договоренности с городом, два департамента, отвечающие за строительство и закупки, уже переезжают, а департамент проектных работ сразу был создан в Санкт-Петербурге.

С уходом «Газпрома» Москва потеряет часть налогов. «Отчисления в бюджет Москвы за 2012 г. (данных за 2013 г. нет) могли составить порядка 160 млрд руб.», — предполагает аналитик ИК «Анкоринвест» Сергей Вахрамеев. Удар по бюджету Москвы мог бы быть сильнее, но московская казна уже столкнулась с существенным сокращением налоговых поступлений от «Газпрома»: в 2012 г. вступил в силу специальный режим, по которому «Газпром» объявил себя консолидированной группой налогоплательщиков и распределил отчисления между регионами.

Читайте такжеДолг «Нафтогаза» за газ составляет $3,3 млрд - «Газпром»