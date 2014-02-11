Украина определится с инвесторами для модернизации ГТС до конца года

Об этом говорится в сообщении информационного бюллетеня Кабмина со ссылкой на заявление и.о. министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого в Вене.

«В течение этого года правительство окончательно определится с финансовой моделью модернизации украинской газотранспортной системы и составом инвесторов консорциума по модернизации ГТС», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, сегодня рассматривается вариант создания консорциума с российским «Газпромом» и привлечением третьего инвестора.

«Учитывая положительные решения, принятые в декабре прошлого года, мы только усиливаем сотрудничество с нашим стратегическим партнером «Газпромом», - приводятся в сообщении слова Ставицкого.

«Пока же окончательный формат консорциума не определен, его создание возможно как в трехстороннем, так и в двустороннем варианте, поэтому Украина открыта и готова к переговорам», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2013 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина готова к активному диалогу относительно создания трехстороннего газового консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

В то же время, Украина уже более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

По информации в СМИ, украинскую ГТС оценивают в 26-29 млрд долл.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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