Строительство подводного участка газопровода «Южный поток» через акваторию Черного моря в обход территории Украины в страны Южной и Центральной Европы начнется осенью 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам совещания по реализации проектов «Южный поток» и «Южный коридор».

«До конца первого квартала 2014 года планируется завершить и обнародовать результаты тендера на глубоководную укладку, а также подписать контракт на поставку труб для второй нитки морской части газопровода. Строительство подводного участка «Южного потока» начнется осенью 2014 года», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что 29 января 2014 года заключено соглашение на поставку труб для первой нитки газопровода.

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Сообщается, что вслед за Болгарией и Сербией строительство газопровода на суше начнется в Венгрии во втором квартале 2015 года. Сейчас на венгерском участке идут проектно-изыскательские работы, готовятся документы по территориальному планированию и оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для венгерского, словенского и хорватского участков.

С целью реализации энергетических проектов на территории Сербии идет согласование межправительственного соглашения с Боснией и Герцеговиной.

Участникам совещания также была представлена информации о статусе проекта «Южный коридор» — системы газопроводов на территории России, в том числе предназначенной для подачи газа в «Южный поток».

В рамках первого этапа проекта (Западный маршрут, включая перемычку «КС «Кубанская» ― КС «Кореновская») активно продолжается строительство линейной части. К настоящему времени сварено и уложено в траншею 477,5 км из 880,6 км, что составляет 54% от общей протяженности Западного маршрута. На отдельных построенных участках проведены гидроиспытания.

Ведется сооружение необходимых газоперекачивающих мощностей. В частности, на компрессорной станции «Русская», которая станет мировым лидером по установленной мощности — 448 МВт, идет монтаж основного технологического оборудования. Аналогичные работы выполняются на КС «Кореновская» и КС «Казачья», готовится площадка для КС «Шахтинская».

По итогам совещания были даны поручения, направленные на своевременную реализацию проектов «Южный поток» и «Южный коридор».

Справка УНИАН: «Южный поток» — глобальный инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. В конце 2015 года по «Южному потоку» будет поставлен первый газ. На полную проектную мощность газопровод выйдет в 2018 году.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 930 километров, максимальная глубина — более двух километров.

Сухопутный участок газопровода протяженностью около 1455 км пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении до Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Сербию.

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