Цена импортного газа для Украины в январе составила $398

«Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за январь 2014 года, которая составляет 398,14 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

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Как отмечено в сообщении министерства, показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа, растаможенного в январе 2014 года, рассчитаны с учетом цены на природный газ, приобретенный НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2013 года в соответствии с условиями контракта.

Как ранее сообщал УНИАН, в декабре прошлого года во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, НАК «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» 9 января 2014 года подписали дополнительное соглашение по определению коэффициента, позволяющего обеспечить цену газа для Украины в первом квартале текущего года в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров, и весь январь НАК закупал газ по новой цене.