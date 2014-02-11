Участок газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» отремонтируют за 477 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил рабочий проект модернизации 19-километрового участка магистрального газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород» стоимостью 477,42 млн грн.

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 29 января 2014 года.

Согласно документу, проект разработан ИК "Машэкспорт", срок капремонта — 8,5 месяца.

Также в постановлении отмечается, что на строительно-монтажные работы предусмотрено 385,442 млн грн, оборудование — 3,133 млр грн, другие затраты — 88,844 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Кабинет министров утвердил проект модернизации 7-километрового участка магистрального газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород» стоимостью 187,1 млн грн.

По информации Минэнергоугля, предварительная стоимость модернизации всего магистрального газопровода составит 519 млн долл., из которых 308 млн долл. – кредиты ЕИБ и ЕБРР, которое министерство планировало привлечь еще осенью прошлого года, однако пока этого не удалось сделать, а остальная сумма будет обеспечена за счет собственных средств НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. Газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород» соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Европе. Построен в 1983 году. Общая длина - 4 451 км, мощность - 32 млрд. куб. м газа в год. Диаметр каждой из трех ниток – 1 420 мм.

Протяженность по территории Украины - 1 160 км, диаметр – 1420 миллиметров, рабочее давление 7,5 атмосфер; газопровод проходит по территории десяти областей Украины: Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской.

Украина начала реализацию проекта «Модернизация и реконструкция магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород» в 2011 году. Проект модернизации газопровода рассчитан на девять лет, первая очередь – три года; объем инвестиций, необходимый для проведения первой очереди, составляет 538,87 млн. долларов США, из которых собственные средства – 230,87 млн. долларов, кредитные ресурсы – 308 млн. долларов.