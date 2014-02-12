Цены на нефть растут за счет статистики Китая

В 9.40 МСК фьючерсы на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на $0,10 до $108,78 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,49 до $100,43 за баррель, пишет "Рейтер".

Китай в январе увеличил экспорт на 10,6% по сравнению с прошлым годом, а импорт вырос на 10%. Крупнейший в мире импортер нефти увеличил ее импорт на 11,9% до рекордного показателя 28,16 миллиона тонн, или 6,63 миллиона баррелей в сутки.

"Высокие показатели поддерживают рынки нефти и прочих видов сырья. Данные настолько неожиданны, что хочется проверить, верны ли они", - сказал директор по анализу сырьевых рынков Азии Societe Generale Марк Кинан.

Поддержку американской нефти дал отчет о запасах Американского института нефти, показавший снижение запасов дистиллятов на 1,5 миллиона баррелей на прошлой неделе и сокращение запасов нефти на распределительном центре в Кашинге, штат Оклахома, на 2,5 миллиона баррелей.

Управление энергетической информации США повысило прогноз роста мирового потребления нефти в этом году на 50.000 баррелей в сутки до 1,26 миллиона и сократило прогноз добычи нефти в США на 100.000 баррелей в сутки до 8,4 миллиона.

"В целом, последние новости дают рынку нефти устойчивую основу для роста в ближайшем будущем", - сказал Кинан.

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