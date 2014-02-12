Добыча на Кашагане может возобновиться во второй половине года

Добыча на нефтяном месторождении Кашаган в Казахстане, приостановленная 9 октября прошлого года из-за утечки, может возобновиться во второй половине 2014 года, сообщается в краткосрочном прогнозе Управления по энергетической информации США (EIA), передает "Прайм".

При этом объемы добычи до конца 2015 года будут ниже целевого показателя, запланированного на первый этап, в размере 370 тысяч баррелей в сутки, так как технические трудности и высокие издержки не позволят расширить производство. "Между тем если добыча на Кашагане возобновится только в будущем году, то общий прогноз роста добычи нефти в Казахстане на ближайшие два года будет понижен", - отмечается в сообщении EIA.

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Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре прошлого года через две недели после начала из-за утечки газа. Почти сразу после возобновления добычи в октябре была обнаружена другая утечка. Изначально предполагалось, что добыча на Кашагане составит 8 миллионов тонн нефти в 2014 году и поднимется до 12 миллионов тонн в 2015 году, что позволит Казахстану войти в десятку крупнейших нефтедобывающих стран.

Оператор разработки Кашагана, компания North Caspian Operating Co, сообщала в середине января, что ожидает результатов проверок трубопроводов к началу февраля. Затем будет приниматься решение о возобновлении добычи.

В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total и Inpex. Кроме того, 8,33% в проекте купила у КМГ китайская CNPC. Геологические запасы Кашагана, крупнейшего разведанного месторождения за последние 40 лет, оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров.

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