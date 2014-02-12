"Газпром" снизил цену на газ для Греции на $60

Греческая газовая компания DEPA и "Газпром" достигли соглашения о снижении цены на российский газ до 398-399,5 доллара за тысячу кубометров и годового контрактного объема take-or-pay ("бери или плати") до 2 миллиардов кубометров с 2,4 миллиарда, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ходом переговоров.

"Компании договорились, что цена будет ниже 400 долларов за тысячу кубометров - 398 долларов. Помимо этого изменены условия поставки take-or-pay: объем снижен до 2 миллиардов кубометров с 2,4 миллиарда", - сообщил источник с греческой стороны.

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По условиям поставки take-or-pay, DEPA платит за оговоренные контрактом объемы, независимо от того, выбрала ли она их. В последнее время потребление газа упало в Греции из-за рецессии. Так, если в 2011 году "Газпром" поставил в эту страну более 2,9 миллиарда кубометров, то в 2012 году - около 2,3 миллиарда кубометров газа.

По данным российского источника, компании договорились о цене в 399,5 доллара за тысячу кубометров. "Это очень хорошая скидка - более 60 долларов", - сказал собеседник агентства.

Теперь условия соглашения должны быть одобрены на высшем уровне. Премьер-министр Греции Антонис Самарас заявлял, что низкие цены на российские энергоносители имеют решающее значения для восстановления экономики страны.

По данным греческих СМИ, Греция добивалась снижения цены на 20%, то есть до 380 долларов за тысячу кубометров, и включения в соглашения пункта о возможности пересмотра цены раз в год. "Газпром" предлагал цену порядка 400 долларов за тысячу кубометров, то есть готов был снизить цену только на 13-15%. По данным Евростата на май 2013 года, цены на природный газ для домашних хозяйств в Греции были на 42% выше, чем в среднем по Евросоюзу.

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