Украина продолжает работу со Словакией по организации поставок газа

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, продолжает работу со Словакией по организации реверсных поставок газа в Украину, сообщил УНИАН источник в украинской газовой отрасли.

«Укртрансгазом» подписан меморандум о сотрудничестве в организации этого маршрута. Этот меморандум, согласованный при участии Еврокомиссии, с украинской стороны был подписан еще в декабре и направлен словацкой стороне. В настоящий момент словацкой стороной он не подписан», - сказал он.

На уточняющий вопрос УНИАН о возможных сроках подписания данного документа словацкой стороной собеседник агентства ответил: «Мы затрудняемся спрогнозировать сроки, когда словацкая сторона подпишет. В настоящий момент те сроки, которые закладывались в этот меморандум, просрочены».

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Как сообщал УНИАН, вопрос организации реверсных поставок газа из Словакии, как одного из ключевых альтернативных маршрутов поставок топлива в Украину, активно обсуждался в течение 2013 года.

В сентябре прошлого года о сложностях реверса из Словакии говорил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Словакия на тот момент не имела полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ, а согласовать реверс необходимо со всеми участниками процесса.

25 октября министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий после переговоров в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером заявил, что Украина, несмотря на противодействие российского "Газпрома", практически согласовала со Словакией реверсные поставки газа, однако сможет приступить к запуску проекта после того, как в течение ноября решит технический вопрос. Оговоренный на тот момент потенциальный объем поставок составлял 10 млрд кубометров в год. Предположительным сроком начала поставок назывался сентябрь 2014 года.

17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

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В то же время Ставицкий отмечал, что Украина до конца 2013 года намерена подписать договор по реверсным поставкам газа из Словакии, поскольку вопрос диверсификации поставок топлива в страну остается актуальным, несмотря на достигнутые договоренности с Российской Федерацией о скидке на импортируемый из РФ газ.

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