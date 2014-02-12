Польская PGNiG нашла новое месторождение газа на границе с Украиной

Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG нашла новое месторождение газа неподалеку от приграничного с Украиной города Перемышль с запасами, оцениваемыми в несколько миллиардов кубометров.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Польше сообщила сегодня пресс-служба компании.

PGNiG называет увеличение добычи газа одним из способов уменьшения энергетической зависимости от крупнейшего поставщика энергоносителей в Польшу – России, наряду с диверсификацией газовых поставок и реализацией проектов по добыче сланцевого газа.

По неофициальным данным, добытый в Польше газ обходится компании в 100-120 долл. за тысячу кубометров, в то время как за российский PGNiG платит более 400 долл.

"PGNiG планирует, что эксплуатация первых скважин начнется во второй половине 2015 года. Компания рассчитывает, что за первый год эксплуатации добыча из новых скважин составит около 100 тыс. кубометров в сутки", - отметили в пресс-службе.

В прошлом году польская компания ежесуточно добывала в среднем 12,6 млн кубометров газа, увеличив добычу за весь года по сравнению с 2012 годом на 300 млн кубометров, или на 7%, - до 4,6 млрд кубометров.

Продажа "голубого топлива", львиную долю которого PGNiG покупает у российского "Газпрома", в 2013 году выросла на 1,2 млрд куб. м, или на 8%, - до 16,1 млрд кубометров.

В PGNiG отметили, что обнаружили газ, пробурив скважину глубиной около 2 км.

Сегодняшнее сообщение – второе на этой неделе от польского государственного газового монополиста о выявлении нового крупного месторождения газа в стране с запасами в несколько миллиардов кубометров.

Акции PGNiG на Варшавской фондовой бирже на фоне сегодняшней новости подорожали на 2,7% на фоне 1,5% роста индекса "голубых фишек", закрывшись на уровне 4,9 злотого за штуку (1 долл. = 3,1 злотого).

В то же время, они стоили дешевле рекордных с момента выхода на публичный рынок 6,76 злотого в августе прошлого года.

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Справка УНИАН. Польша, которая вывела PGNiG на Варшавскую фондовую биржу в 2005 году, продолжает контролировать 72,40% акций компании.

За первые три квартала 2013 года компания, которая является монопольным импортером и продавцом газа в Польше, а также занимается добычей и продажей газа и нефти, увеличила чистую прибыль в 17 раз - до 670 млн долл. на фоне роста выручки на 15% - до 7,4 млрд долл.

На последнем закрытии Варшавской фондовой биржи капитализация компании составила 9,3 млрд долл., что на 40% больше, чем в первый день торгов (по текущему курсу).

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