Рынок нефти снижается в ожидании спада потребления

Цены на нефть снижаются, так как аналитики ожидают спада потребления в ходе предстоящих профилактических работ на НПЗ, передает "Рейтер".

В 9.25 МСК фьючерсы на Brent с поставкой в марте подешевели на $0,30 до $108,49 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,66 до $99,71 за баррель, поднявшись накануне до максимума почти четырех месяцев выше $101.

"Холода в США, Азии и даже Европе подтолкнули цены вверх, но вряд ли они удержатся на этих уровнях, когда температура поднимется. Это может быть началом коррекции вниз, как это произошло в конце декабря-начале января", - сказал управляющий рисками Mitsubishi Corp в Токио Тони Нунан.

Рост цен на американский эталон в среду был вызван сообщением о снижении запасов на распределительном центре в Кашинге, штат Оклахома, за счет начала работы нефтепровода компании TransCanada Corp, доставляющего нефть переработчикам на побережье Мексиканского залива. Запасы нефти в Кашинге на прошлой неделе сократились на 2,7 миллиона баррелей, по данным Управления энергетической информации.

"Запасы в Кашинге по-прежнему довольно высоки. Проблема просто переместится на побережье Мексиканского залива", - сказал Нунан.

Общие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,3 миллиона баррелей, превысив прогноз, а запасы дистиллятов снизились на 731.000 баррелей при прогнозе сокращения на 2,3 миллиона.

Крупнейший в мире производитель нефти Россия рассчитывает повысить добычу в этом году до нового постсоветского рекорда 525 миллионов тонн, или 10,54 миллиона баррелей в сутки, сказал в среду заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов.