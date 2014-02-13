Сланцевый газ не сможет обеспечить ЕС энергетическую независимость

Сланцевый газ не сможет обеспечить энергетическую независимость ЕС, к 2030 году он сможет покрыть от 3 до 10% энергопотребностей сообщества. К такому выводу пришли исследователи французского исследовательского центра - Института стабильного развития и международных отношений (IDDRI) в докладе, выдержки из которого публикует Агентство Франс Пресс, передает ИТАР-ТАСС.

По его оценкам, наблюдающийся в последние годы бум сланцевого газа в США, имеет "исключительно локальный характер, специфический для отдельных секторов экономики".

"Речь по сути идет всего о нескольких штатах, например Северной Дакоте или Западной Виржинии. Кроме того, снижение цен на энергоресурсы за счет добычи сланцевого газа затронуло в основном предприятия химической промышленности, которые представляют лишь около 1,2% ВВП США", - отмечается в документе.

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Что касается Европы, то в докладе отмечается неопределенность объемов запасов сланцевого газа, и крайне низкий уровень экологичности технологий его добычи.

Все это, по мнению авторов исследования, не позволяет делать ставку на сланцевый газ, как средство снижения зависимости Евросоюза от импорта энергоносителей.

На данном этапе страны ЕС покрывают за счет импорта энергоресурсов более половины своих энергетических потребностей. С учетом последовательного отказа ряда европейских государств от атомной энергии, и более низких, чем ожидалось 10 лет назад темпов развития альтернативной энергетики, в ближайшие годы энергозависимость ЕС, вероятно, будет расти.

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