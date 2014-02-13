Малоизвестная компания получила лицензию на поставку 240 млн кубов газа в год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала компании "Альтаир-Трейд" лицензию на поставку природного газа в объеме 240 млн кубометров в год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на открытом заседании 13 февраля.

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По словам присутствовавшего на заседании комиссии представителя компании, «Альтаир-Трейд» работает на рынке газа с 2009 года. В прошлом у компании была 5-летняя лицензия на поставки газа в объеме 12 млн куб. м в год.

Представитель компании, «Альтаир-Трейд» закупает природный газ у украинских газодобывающих компаний и перепродает крупным промышленным предприятиям, в частности, сахарным заводам и ТЭЦ по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, в конце января НКРЭ разрешила двум малоизвестным компаниям - «Скела Терциум» и «Газторгопостач» - увеличить объемы поставок газа в целом до 300 млн кубометров в год с 200 млн кубометров, а также выдала компании "Константа Энерго Проект" лицензию на поставку природного газа в объеме 120 млн кубометров в год.