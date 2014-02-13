В мире ожидается рекордное потребление нефти

Потребление нефти в 2014 г. в мире вырастет на 1,4%, достигнув рекордного значения в 92,6 млн баррелей в сутки.

Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства, передают Вести Экономика.

Запасы нефти в странах с развитой экономикой в IV квартале упали до минимального уровня с 1999 г. из-за сильного спроса в США и других развитых странах.

"Рынок нефти очень далек от перенасыщения, пришлось активно использовать запасы, для того чтобы удовлетворить неожиданно высокий спрос, - говорится в отчете. – Перенасыщение выглядит все более призрачным. Сильный спрос в США, вероятно, частично отражает структурный ответ на хорошее предложение внутри страны на фоне роста добычи сланцевой нефти, что снижает затраты для промышленных отраслей".

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Оценка потребления нефти в мире на 2014 г. на 120 тыс. баррелей выше прошлого прогноза, поскольку сильный рост спроса в развитых странах компенсирует снижение в развивающихся странах.

Странам ОПЕК, которые обеспечивают около 40% мировых поставок нефти, необходимо будет увеличить производство, несмотря на то что уже сейчас объем добычи больше объема спроса, так как необходимо восполнить запасы.

В среднем в этом году 12 странам ОПЕК необходимо будет добывать 29,6 млн баррелей в сутки. В январе объем производства составил 29,99 млн баррелей в сутки благодаря восстановлению поставок из Ливии.

Потери в Ливии, где производство ранее сократилось на 1 млн баррелей во второй половине года, а также ситуация в Ираке, внесли свой вклад в сокращение запасов нефти.

Запасы нефти и нефтепродуктов в развитых странах сократились в декабре на 56,8 млн баррелей до 2,6 млрд баррелей.