«Нафтогаз» из-за долгов ограничит поставки газа 11 областям Украины

НАК «Нафтогаз Украины» приняла решение ограничить одиннадцати областям Украины поставки природного газа до технологического минимума в связи с накоплением значительной задолженности за потребленное топливо.

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, наибольшую задолженность имеют Винницкая, Житомирская, Запорожская, Львовская, Черниговская, Черкасская, Херсонская, Сумская, Одесская, Волынская и Кировоградская области.

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«Компания «Нафтогаз Украины» направила телеграммы руководителям областей... и сообщила о том, что поставки природного газа превентивно ограничиваются до технологического минимума в связи с нарушением условий договоров и накоплением значительной задолженности за потребленный природный газ», - говорится в сообщении.

«На сегодняшний день задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» составляет около 25,5 млрд грн», - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале февраля «Нафтогаз» обратился к предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой погасить долг в размере 27 млрд грн за потребленный газ, в противном случае компания грозила блокировкой счетов злостных неплательщиков.

Общий долг НАК «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» за поставленный природный газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,29 млрд долл.

Депутат от «Партии регионов» Сергей Кацуба, ранее занимавший должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины», 3 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за счет увеличения внутренних госзаимствований для погашения разницы между ценой импортируемого газа и ценой его реализации для производства тепловой энергии для населения.