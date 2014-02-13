«Энергоинвест Холдинг» хочет купить «Черкассыоблэнерго»

Донецкая компания «Энергоинвест Холдинг», купившая за 719 млн грн в прошлом году 60,8% государственного пакета акций «Донбассэнерго», заинтересована в приобретении 46% госпакета акций "Черкассыоблэнерго", который Фонд госимущества планирует выставить на продажу в марте.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор «Энергоинвест Холдинга» Александр Хейло.

«После приобретения собственной генерации, «Энергоинвест Холдинг» планирует приобрести также активы по дистрибуции электроэнергии. В этой связи «Энергоинвест Холдинг» заинтересован в приобретении акций облэнерго, которые выставляются на приватизацию. Мы изучаем планируемые к продаже объекты, учитывая множество критериев: финансовое состояние, техническое состояние, стоимость... «Черкассыоблэнерго» является интересным вариантом для возможного инвестирования нашей компанией», - сказал Хейло.

По его словам, компания также проводила оценку в отношении «Волыньоблэнерго», проданного в декабре прошлого года компании «Укристгаз», однако после дополнительного анализа решила не участвовать в конкурсе по данному объекту.

«Мы даже получили от ФГИ пакет документации по данному предприятию. Но после дополнительного анализа решили не участвовать в конкурсе по данному объекту», - сказал гендиректор компании.

«Что касается других облэнерго, запланированных к приватизации, мы будем принимать решение после объявления ФГИ стоимости приватизации данных объектов и изучения нами их финансовой и технической документации», - подчеркнул Хейло.

Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на биржах в марте 46% госпакет акций "Черкассыоблэнерго". Предприятие будет выставлено на торги 5 марта на фондовой бирже "Иннекс". Стартовая стоимость пакета составит 98,7 млн грн.

На данный момент государство контролирует 71% акций "Черкассыоблэнерго". Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляет Фонд государственного имущества, опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%). 26,63% акций контролирует Garensia Enterprises Limited (Кипр).

В 2013 году компания «Черкассыоблэнерго» сократила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 6% – до 4,08 млн грн.

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».

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