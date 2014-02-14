Нефть дешевеет на фоне негативной статистики из США

Мировые цены на нефть демонстрируют слабую негативную динамику в ходе торгов пятницы на фоне публикации негативной статистики из США, сообщает Прайм.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.25 мск снизилась на 0,08% — до 108,43 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,13% и составила 100,22 доллара за баррель.

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Данные по объему розничных продаж в США не смогли оправдать прогнозов: показатель в январе 2014 года сократился на 0,4% в месячном исчислении, в то время как аналитики не ожидали его изменения.

Хуже ожиданий оказалась и статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице. За прошлую неделю их число увеличилось на 8 тысяч с непересмотренного показателя прошлой недели и составило 339 тысяч. Аналитики ожидали показатель на уровне 330 тысяч.