Бензин из-за роста доллара может к концу февраля подорожать на 1 гривню

Ускоренная девальвация национальной валюты в Украине может привести к росту розничных цен на нефтепродукты, порядка 80% которых страна импортирует, на одну гривню за литр топлива к концу февраля текущего года.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

«Если в январе курс на межбанке был на уровне 8,1-8,2, то сегодня участники рынка склоняются к тому, что на следующей неделе курс будет порядка 9,1-9,2. Мы получим где-то 1 гривню в стоимости доллара, соответственно, это одна гривня в стоимости нефтепродуктов. Поэтому, если в январе, при спокойном валютном рынке и рынке нефтепродуктов, имели стоимость бензина А-95 в среднем 10,75 грн за литр, то прогноз на февраль и начало марта — это выход на позицию где-то 11,75 грн за литр А-95, и средняя цена порядка 10,65 грн на дизтопливо», - сказал Куюн.

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В то же время, эксперт отметил, что цена на высококачественные марки топлива, которые больше всего подвержены валютным колебаниям, может возрасти до 12 грн за литр бензина А-95, и до 11 грн за литр дизельного топлива.

«Все мы знаем, что есть определенный диапазон цены, плюс-минус 35 копеек от среднего уровня. Поэтому высококачественные марки топлива, которые импортируются, и которые больше всего подвержены валютным колебаниям и динамике мирового рынка, они вплотную приблизятся к отметке 12 грн за литр. По дизтопливу — до 11 грн за литр», - сообщил Куюн.

«Я думаю, этот рубеж будет психологически тяжело пересечь, в том числе и рынку. Все эти расчеты справедливы при стабильной внешней конъюнктуре, которая есть сегодня», - подчеркнул директор «Консалтинговой группы А-95».

Также эксперты назвали еще одной причиной роста цен на топливо изменение Национальным банком Украины (постановление №49 от 6 февраля 2014 года) правил покупки валюты.

«Исследования Национального Банка Украины свидетельствуют, что 42% трейдеров сейчас заявляют о дефиците оборотных средств. Это означает то, что большинство участников рынка нефтепродуктов будут вынуждены обращаться к коммерческим банкам за краткосрочным кредитованием. Понятно, что все финансовые структуры в это время будут использовать эту ситуацию в собственных целях. Таким образом, мы получаем не стабилизацию на рынке нефтепродуктов, а дестабилизацию, и не уменьшение финансовых спекуляций, а их увеличение», - сказал заместитель директора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

«Трейдеры уже попытались это сделать и получили ставку 40% годовых. Вот, абсолютно адекватная банковская реакция на кредиты», - добавил Куюн.

«Начало действия нового порядка приобретения валюты и последующих расчетов с зарубежными контрагентами может привести к непредсказуемым последствиям, включая дефицит топлива и неконтролируемый рост цен», – сказал глава Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов» Леонид Косянчук.

По его словам, новые правила конвертации валюты и платежей приведут к замораживанию огромных сумм оборотных средств, в результате чего операторам рынка придется пополнять эти средства за счет коммерческих кредитов. Это, в свою очередь, будет оказывать дополнительное давление на себестоимость и, соответственно, на конечную стоимость нефтепродуктов для потребителей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 7 февраля ввел временные ограничения по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты. В частности, постановление регулятора №49 предусматривает проведение операций по счетам клиентов в пределах утренних остатков средств, ограничения на покупку валюты на межбанковском рынке Украины по отдельным операциям и по срокам покупки валюты по поручению юрлиц и физлиц-предпринимателей. Вместе с тем, постановление предусматривает повышение контроля за своевременностью осуществления операций, связанных с выплатой заработной платы, пенсий, стипендий и социальных выплат. По информации НБУ, ограничения носят временный и исключительно упреждающий характер, направлены на защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банков.