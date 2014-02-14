«Укргазвыдобування» открыло новое нефтегазовое месторождение в Луганской области

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», открыла новое месторождение нефти и газа в Луганской области с запасами 500 тыс. тонн условного топлива, сообщила пресс-служба компании.

«По результатам геологоразведочных работ на нефть и газ в Луганской области в 2014 году вблизи сел Верхняя Ольховая, Пшеничное, Макаров в Старолуганском районе Луганской области «Укргазвыдобування» открыло новое Ольшичное нефтегазовое месторождение», - говорится в сообщении.

Как отмечено в сообщении, в 2013 году была пробурена поисковая скважина проектной глубиной 3000 метров и получен приток нефти расчетным дебитом 2 тонны в сутки.

«По оценке специалистов Украинского научно-исследовательского института природных газов (УкрНИИгаз, г. Харьков), перспективные ресурсы углеводородов блока, который разведывается скважиной №1, составляют около 500 тыс. тонн условного топлива», - отмечается в сообщении компании.

Как ранее сообщал УНИАН, весной 2013 года «Укргазвыдобування» открыла новое месторождение газа в Полтавской области с запасами 700 млн куб. м.

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ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

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