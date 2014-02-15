В России хотят привязать рост тарифов на электроэнергию к уровню инфляции

Темпы роста тарифов в России нужно установить на уровне инфляции. Об этом ИТАР-ТАСС рассказал представитель Минэнерго.

"По вопросу темпов роста долгосрочных цен (тарифов) на электрическую энергию для промышленных потребителей считаем корректным их установление на уровне инфляции с учетом того, что поставленная задача должна решаться комплексно в условиях ликвидации перекрестного субсидирования тарифов на электрическую энергию населения и отмены механизма заключения договоров "последней мили", - рассказал он.

Читайте такжеКабмин планирует реструктуризировать долги за коммунальные услугиВ министерстве отметили, что в этой связи вопрос об установлении темпов роста тарифов на электрическую энергию населения также на уровне инфляции требует отдельной проработки и проведения анализа для принятия взвешенного решения по данному вопросу.