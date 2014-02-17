Нефть торгуется разнонаправленно на фоне холодов в США

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник на фоне неблагоприятных погодных условий в США.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 08.55 мск снизилась на 0,13% — до 108,94 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,25% и составила 100,55 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Нефть марки WTI подорожала на 0,4% на прошлой неделе на фоне роста спроса на нефтепродукты, вызванного аномально холодной погодой в США. Снежный шторм, затронувший юг и северо-восток страны, оставил без электричества сотни тысяч домохозяйств и субъектов предпринимательской деятельности, а также вызвал осложнение транспортной ситуации в стране.

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Согласно данным министерства энергетики США, около 25% домохозяйств на северо-востоке страны используют для обогрева мазут. Аналитики связывают с этим тот факт, что запасы дистиллятов в стране за неделю, завершившуюся 7 февраля, уменьшились на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 113,1 миллиона баррелей.