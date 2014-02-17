Кабмин договорился с двумя компаниями о реконструкции Феодосийской нефтеперевалки

Кабинет министров одобрил заключение договора о совместной деятельности между компанией "Промнафтосервис", иностранным предприятием "Транскарго-терминал" и госкомпанией "Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами", предоставляющей услуги по перевалке нефти и светлых нефтепродуктов.

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 12 февраля.

«Объектом совместной деятельности является реконструкция и техническое переоснащение комплекса сооружений государственного предприятия "Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами", создание технологии погрузки, разгрузки, хранения вязких нефтепродуктов и нефти, эксплуатация и обслуживание указанных объектов», - говорится в документе.

Согласно документу, доля "Феодосийского предприятия по обеспечению нефтепродуктами" составляет 50% общего имущества; доля "Промнафтосервис" - 25% общего имущества; доля иностранного предприятия "Транскарго-терминал" - 25% общего имущества.

Срок действия договора - 20 лет.

"Внесение дополнительных вкладов осуществляется без изменения в сторону уменьшения размера доли государственного предприятия "Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, прибыль, полученная участниками договора в результате их совместной деятельности, распределяется пропорционально размеру долей участников.

Также отмечается, что расходы и убытки, связанные с совместной деятельностью, покрываются за счет полученного в результате совместной деятельности имущества.

Справка УНИАН. «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» является одним из крупнейших в отрасли предоставления услуг по перевалке нефти и нефтепродуктов в Украине. Предприятие предоставляет следующие услуги: работы по перевалке сырой нефти с выполнением условия сохранения качества трех сортов одновременно; работы по перевалке светлых нефтепродуктов с выполнением условия сохранения качества четырех сортов; работы по лабораторным испытаниям моторных топлив и анализа нефти, светлых и темных нефтепродуктов на соответствие требованиям государственных стандартов и действующих нормативных документов.