Нефть марки WTI дорожает на фоне запуска нефтепровода в США

На мировых торгах во вторник, 18 февраля, цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,09% - до 109,08 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,40% и составила 100,70 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Нефть марки WTi дорожает на фоне запуска компанией TransCanada Corp нефтепровода Keystone XL, который соединяет терминал Кушинг в штате Оклахома и Порт-Артур в Техасе, где располагается большая часть НПЗ.

Как отмечают аналитики, зимний спрос на мазут был еще одним фактором роста цен на рынке.