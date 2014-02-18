Нефть марки WTI дорожает на фоне запуска нефтепровода в США
08:27, 18 февраля 2014Энергетика
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Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть WTI превысила 100 долл. за баррель
Нефть торгуется разнонаправленно на фоне запуска трубопровода Keystone XL
На мировых торгах во вторник, 18 февраля, цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику.
Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,09% - до 109,08 доллара за баррель.
Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,40% и составила 100,70 доллара за баррель, передает Bloomberg.
Нефть марки WTi дорожает на фоне запуска компанией TransCanada Corp нефтепровода Keystone XL, который соединяет терминал Кушинг в штате Оклахома и Порт-Артур в Техасе, где располагается большая часть НПЗ.
Как отмечают аналитики, зимний спрос на мазут был еще одним фактором роста цен на рынке.
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