Доля «Газпрома» на рынках Европы и Турции в 2013 году достигла исторического максимума

Доля «Газпрома» на рынках Европы и Турции в 2013 г. выросла до 30,07% против 26% в 2012 г., пишут "Ведомости" со ссылкой на презентацию к новому выпуску еврооблигаций «Газпрома».

В 2013 г. «Газпром» поставил в Европу и Турцию 162,7 млрд куб. м газа; европейский рынок газа в 2013 г. «Газпром» оценил в 476 млрд куб. м, а с учетом Турции — в 541 млрд куб. м.

30% — это абсолютный рекорд, предыдущий максимум был в 2011 г. - 27% и 150 млрд куб. м.

Основной прирост «Газпрому» в прошлом году обеспечили Германия (+21%), Италия (+68%) и Великобритания (+53,8%).

Три ключевых фактора, которые сопутствовали росту продаж “Газпрома”: снижение доли СПГ в Европе, снижение собственной добычи в Европе и снижение поставок норвежского газа — в связи с техническими ограничениями. Норвежский Statoil объявил, что падение чистой прибыли в 2013 г. составило 42% из-за сокращения производства (-3%, или 1,945 млн баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте) и снижения цен (-8%). В 2014 г. Statoil намерен увеличить добычу на 2%.

Средняя цена поставок в Европу в прошлом году составила $380 за 1000 куб. м (-5,5% к 2012 г.), сообщал на телефонной конференции заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Сергей Будзуляк.

«Газпром» в 2014 г. ожидает экспорта газа в Европу на уровне прошлого года — 161,5 млрд куб. м или как минимум не ниже 150-155 млрд куб. м