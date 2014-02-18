На шахте в Донецкой области произошел взрыв метана: 7 горняков погибли, 9 травмированы
08:57, 18 февраля 2014Энергетика
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На макеевской шахте - взрыв метана, есть погибшие
На шахте в Донецкой области произошел взрыв метана: погибли 7 горняков
17 февраля в г. Макеевка Донецкой области на шахте „Северная” ГП «Макеевуголь» на горизонте 815 м произошел взрыв метана.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате взрыва погибли 7 горнорабочих и 9 с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы г. Донецк и г. Макеевка.
В 4 час. 17 мин. 18 февраля тела погибших найдены и подняты на поверхность.
Шахта временно не работает, 80 горняков выведено на поверхность. Всего в шахте работало 87 горняков. Причина взрыва устанавливается.
К поисково-спасательным работам привлекалось девять отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
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