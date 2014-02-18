Китайская ювелирная компания покупает нефтегазового оператора США за $665 млн
12:09, 18 февраля 2014Энергетика
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Китайская компания планирует профинансировать сделку за счет размещения акций на Шэньчжэньской фондовой бирже.
Китайская Goldleaf Jewelry покупает американского нефтегазового оператора
Китайская компания Goldleaf Jewelry, реализующая ювелирные украшения, намерена купить американского нефтегазового оператора ERG Resources LLC приблизительно за $665 млн, сообщает Bloomberg.
Сделка должна быть одобрена регулирующими органами США и КНР. После завершения покупки Goldleaf будет владеть долей в размере 95%.
Китайская компания планирует профинансировать сделку за счет размещения акций на Шэньчжэньской фондовой бирже. В частности, компания намерена разместить допэмиссию для привлечения $940 млн.
ERG Resources LLC является частной американской компанией, работающей на побережье Мексиканского залива и в Калифорнии.
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