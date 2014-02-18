Китайская ювелирная компания покупает нефтегазового оператора США за $665 млн

Китайская компания Goldleaf Jewelry, реализующая ювелирные украшения, намерена купить американского нефтегазового оператора ERG Resources LLC приблизительно за $665 млн, сообщает Bloomberg.

Сделка должна быть одобрена регулирующими органами США и КНР. После завершения покупки Goldleaf будет владеть долей в размере 95%.

Китайская компания планирует профинансировать сделку за счет размещения акций на Шэньчжэньской фондовой бирже. В частности, компания намерена разместить допэмиссию для привлечения $940 млн.

ERG Resources LLC является частной американской компанией, работающей на побережье Мексиканского залива и в Калифорнии.