«Укртранснафта» за год увеличила прибыль в 2 раза

Национальный оператор нефтетранспортной системы Украины компания «Укртранснафта» на фоне увеличения транзита нефти в страны Европейского Союза в 2013 году увеличила чистую прибыль в 2 раза по сравнению с 2012 годом - до 312,816 млн грн с 138,121 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции до 2,817 млрд грн с 2,237 млрд грн.

Валовая прибыль за 2013 год увеличилась по сравнению с 2012 годом - до 527,923 млн грн с 429,517 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в 2013 году составил 15,577 млн тонн, что на 7% больше, чем за 2012 год.

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Справка УНИАН. ПАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.