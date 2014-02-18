«Нафтогаз» погасил перед «Газпромом» $1,5 млрд долга

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 14 февраля погасила долг перед российским газовым монополистом компанией «Газпром» в размере 1,471 млрд долл. за природный газ, потребленный в 2013 году и частично в 2014 году.

Об этом говорится в проспекте эмиссии суверенных евробондов, подготовленном Министерством финансов Украины.

«14 февраля 2014 года «Нафтогаз» погасил долг за газ «Газпрому» на 2013 год в размере 1,28 млрд долл. США и газовый долг, начисленный с начала 2014 года в размере 191,0 млн долл. США», - говорится в документе.

В то же время, как сообщил УНИАН источник в украинской газовой отрасли, «Нафтогазу» осталось погасить 190 млн долл. перед «Газпромом» за поставки природного газа в январе 2014 года.

Как сообщал УНИАН, общий долг НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный российский газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,292 млрд долл.

В начале февраля «Нафтогаз» обратился к предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой погасить долг в размере 27 млрд грн за потребленный газ, в противном случае компания грозила блокировкой счетов злостных неплательщиков. В середине февраля НАК ограничил поставки голубого топлива в 11 областей Украины.