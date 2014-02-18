Из бюджета выделят почти 7 млрд грн на погашение долга теплокоммунэнерго за газ

В государственном бюджете Украины на 2014 год предусмотрено 6,7 млрд грн на погашение задолженности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) по разнице в тарифах на газ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на данные экспертов управления экономики систем жизнеобеспечения ведомства.

«В соответствии с законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», на погашение задолженности по разнице в тарифах предусмотрены средства в сумме 6,7 млрд грн. По состоянию на 14 февраля 2014 года профинансировано договоров о проведении взаиморасчетов по погашению задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию на сумму 1,65 млрд грн. Эти средства, как отметили в управлении, направляются на погашение задолженности предприятиями теплоэнергетики за употребленный природный газ», - сказано в сообщении.

Читайте также«Нафтогаз» погасил перед «Газпромом» $1,5 млрд долгаВ то же время, в Минрегионе отметили, что во всех регионах Украины органы местного самоуправления скорректировали тарифы на тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных организаций и других потребителей (кроме населения) с учетом сниженного уровня цены природного газа до уровня 268,5 долл./тыс. куб. м.

При этом в ведомстве уточнили, что по данным НАК «Нафтогаз Украины», в 2013 году предприятия ТКЭ потребили природного газа на сумму 21,5 млрд грн, а уровень расчетов составил всего 55,8% (12 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 февраля 2014 года задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ составляла почти 27 млрд грн.

Депутат от «Партии регионов» Сергей Кацуба, ранее занимавший должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины», 3 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить «Нафтогазу» 24,7 млрд грн за счет увеличения внутренних госзаимствований для погашения разницы между ценой импортируемого газа и ценой его реализации для производства тепловой энергии для населения.