Украина значительно увеличила производство бензина

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ), на фоне ряда факторов, в том числе и запуска Одесского нефтеперерабатывающего завода, в январе 2014 году увеличили объем первичной переработки нефти до 0,4 млн тонн, что на 58,7% больше показателя января 2013 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Читайте такжеНефтетрейдерам разрешат продавать бензин без биоэтанола до июляСогласно сообщению, производство бензина в январе 2014 года увеличилось по сравнению с январем 2013 года на 73,2% - до 130 тыс. тонн.

Производство дизельного топлива в январе 2014 года составило 119 тыс. тонн, что на 71,6% больше января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины в 2013 году сократили объем первичной переработки нефти до 3,5 млн тонн, что на 19,9% меньше показателя 2012 года.

В 2012 году украинские НПЗ сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года.

В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год. В работе на данный момент находятся Кременчугский НПЗ, Одесский НПЗ и Шебелинский ГПЗ.