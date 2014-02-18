Украина сократила производство электроэнергии на 1,6%

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии составляет около 43%, за январь 2014 года сократили производство электроэнергии по сравнению с январем 2013 года на 1,8% - до 8,3 млрд кВт/ч, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Тепловые электростанции за январь 2014 года сократили генерацию на 2,5% - до 8,7 млрд кВт/ч, а гидроэлектростанции нарастили объем производства на 2,2% - до 1 млрд кВт/ч.

Относительно новое для страны направление в энергетике - ветровые и солнечные электростанции - за январь 2014 года увеличили выработку электроэнергии по сравнению с январем 2013 года более чем в 2 раза - до 0,1 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине за 2013 год сократилось по сравнению с 2012 годом на 2,1% - до 193,8 млрд кВт/ч. В 2012 году производство выросло по сравнению с 2011 годом на 2,2% - до 198 млрд кВт/ч.