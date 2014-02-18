Украина продолжает сокращать добычу нефти

Добыча нефти в Украине за январь 2014 года сократилась по сравнению с январем 2013 года на 3,7% – до 178 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, добыча нефти в январе 2014 года сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%.

Читайте также«Укргазвыдобування» открыло новое нефтегазовое месторождение в Луганской областиКак сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 5,4% – до 2,17 млн тонн. По итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 5,4% – до 2,293 млн тонн.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.