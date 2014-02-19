Нефть торгуется разнонаправленно на фоне ожиданий сокращения запасов в США

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в среду на фоне ожиданий трейдерами сокращения запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снизилась на 0,25% - до 110,18 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,26% и составила 102,70 доллара за баррель.

Цена на нефть марки WTI выросла до максимальной отметки с 3 декабря 2013 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, полагают, что запасы "черного золота" в Кушинге (крупнейший терминал в США - ред.) сократились третью неделю подряд.

Второй шторм за три дня привел к снегопадам на северо-востоке США и в среднеатлантической зоне, тем самым подняв спрос на дистилляты, в том числе на топочный мазут и дизельное топливо.

"Мы ожидаем еще одного снижения (запасов - ред.) в Кушинге. С такой погодой на запасы дистиллятов будут обращать особое внимание", - приводит агентство слова старшего рыночного стратега Iitrader.com Билла Баруха.