«ДТЭК Днепроэнерго» за год увеличило прибыль на 49%

Энергогенерирующая компания «ДТЭК Днепроэнерго» в 2013 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), на 49% - до 1,395 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции в прошлом году увеличился по сравнению с 2012 годом на 5,8% - до 9,766 млрд грн.

По итогам 2013 года компания получила 1,150 млрд грн валовой прибыли против валового убытка 283,1 млн грн годом ранее. Операционная прибыль в прошлом году увеличилась на 49% - до 1,608 млрд грн.

Справка УНИАН. «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.