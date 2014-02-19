На Мозырский НПЗ Беларуси, оцененный в $4 млрд, претендуют "Роснефть" и "Газпром"

Беларусь оценила Мозырский нефтеперерабатывающий завод в 4 миллиарда долларов, заявил председатель Государственного комитета по имуществу Георгий Кузнецов на пресс-конференции в среду.

Речь идет о полной цене предприятия, а не только белорусской доли, передает РИА "Новости".

Белоруссия планирует выставить на аукцион 42,76% акций Мозырского НПЗ (вся госдоля) балансовой стоимостью по состоянию на 1 января 2013 года 4 триллиона 677,462 миллиарда белорусских рублей (около 500 миллионов долларов). Одновременно предлагается на продажу ООО "МНПЗ плюс", которому принадлежит 12,25% акций Мозырского НПЗ.

О своем интересе к госпакету Мозырского НПЗ сообщали "Роснефть"и "Газпром нефть" .

Вице-премьер Белоруссии Петр Прокопович заявлял, что условием приватизации Мозырского НПЗ является увеличение его мощности до 20 миллионов тонн к 2020 году. В настоящее время завод перерабатывает около 11 миллионов тонн нефти в год.