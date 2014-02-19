Shell продала свои активы в Австралии за $2,2 млрд

Royal Dutch Shell продала нефтеперерабатывающие и сбытовые активы в Австралии нефтяному трейдеру Vitol и Инвестиционному совету Абу-Даби за 2,4 млрд австралийских долларов ($2,2 млрд), пишут "Ведомости" со ссылкой на газету Australian Financial Review.

На покупку этих активов претендовали также австралийская Macquarie Group и ее партнер сырьевой трейдер Glencore Xstrata, сообщила газета.

Проданные активы включают НПЗ, импортные терминалы и 900 АЗС. Сделка прошла в рамках объявленной новым генеральным директором Shell Беном Ван Берденом программы продажи активов на $15 млрд.