Shell продала свои активы в Австралии за $2,2 млрд
12:04, 19 февраля 2014Энергетика
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Shell ушла с австралийского рынка
Royal Dutch Shell продала нефтеперерабатывающие и сбытовые активы в Австралии / ru.wikipedia.org
Royal Dutch Shell продала нефтеперерабатывающие и сбытовые активы в Австралии нефтяному трейдеру Vitol и Инвестиционному совету Абу-Даби за 2,4 млрд австралийских долларов ($2,2 млрд), пишут "Ведомости" со ссылкой на газету Australian Financial Review.
На покупку этих активов претендовали также австралийская Macquarie Group и ее партнер сырьевой трейдер Glencore Xstrata, сообщила газета.
Проданные активы включают НПЗ, импортные терминалы и 900 АЗС. Сделка прошла в рамках объявленной новым генеральным директором Shell Беном Ван Берденом программы продажи активов на $15 млрд.
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