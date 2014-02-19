«ДТЭК Западэнерго» увеличило годовую прибыль в 25 раз

Об этом говорится в финансовом отчете компании, составленном по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Согласно документу, чистый доход компании от реализации продукции за прошлый год вырос по сравнению с 2012 годом до 11,286 млрд грн с 9,868 млрд грн.

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Справка УНИАН. Компания «ДТЭК Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

Вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины «ДТЭК», подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, принадлежат 70,91% акций компании. Блокпакет компании в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.