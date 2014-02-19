«Энергоатом» намерен привлечь у «Ощадбанка» кредит на 400 млн грн

Национальная акционерная энергетическая компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерена привлечь у государственного «Ощадбанка» кредит на сумму 400 млн грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлекается на 1 год под 19,5% годовых в национальной валюте.

Конечный срок подписания договора - 20 марта 2014 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в январе 2014 года компания «Энергоатом» привлекла у Государственного экспортно-импортного банка Украины кредит в размере 40 млн долл.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.

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