«Газпром» нашел гигантские запасы нефти на Сахалине

Проведенная в 2013 г. доразведка газоконденсатного Южно-Киринского месторождения (проект «Сахалин-3») обнаружила на нем большие запасы нефти.

Ранее запасы по категории C1 + C2 «Газпром» оценивал в 563,9 млрд куб. м газа и 71,7 млн т конденсата. Теперь к этому добавилось 464 млн т нефти (С1 + С2), до 131 млн т увеличились запасы конденсата, а запасы газа возросли до 682 млрд куб. м, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одному из подрядчиков «Газпрома» из числа проводивших доразведку.

В декабре начальник департамента «Газпрома» по добыче газа, конденсата и нефти Всеволод Черепанов информировал, что разведочное бурение в 2013 г. показало наличие на Южно-Киринском месторождении не только нового газа, но и значительных запасов нефти и что утвердить новые запасы планируется в марте.

Читайте такжеГазпром не пускает Роснефть в трубопровод Сахалин-2

Крупных нефтяных месторождений в России не открывалось давно. По данным Роснедр, из вновь открытых в 2013 г. самое крупное имело запасы всего 12 млн т, почти в 40 раз меньше, чем найдено на Южно-Киринском — оно вообще может оказаться крупнейшим на шельфе России.

«Газпром» называл Южно-Киринское месторождение основной ресурсной базой для завода «Владивосток СПГ». Начать добычу газа и запустить завод планировалось одновременно — в 2018 г. В 2020 г. завод по плану должен производить 10 млн т СПГ, для чего ему потребуется примерно 13 млрд куб. м газа. К этому моменту Южно-Киринское планировалось вывести на пик добычи — 11,4 млрд куб. м в год. Но в последнем проспекте «Газпрома» к евробондам говорится, что теперь месторождение планируется запустить только в 2019 г., а выход на пиковую добычу газа, которая теперь оценивается в 16 млрд куб. м в год, ожидается в 2023-2024 гг.

На «Сахалине-3» у «Газпрома» есть еще два газовых месторождения: Киринское (запасы — 162,5 млрд куб. м) и Мынгинское (20 млрд), на пике они должны давать 8-9 млрд куб. м в год. Но газом с них «Газпром» должен снабжать Дальний Восток, где потребление, по оценке компании, к 2020 г. возрастет до 9-10 млрд куб. м. Часть сахалинского газа «Газпром» планирует поставлять по трубе в Китай, рассказывали в компании. Других ресурсов у «Газпрома» в регионе нет.

Читайте также«Нафтогаз» погасил перед «Газпромом» $1,5 млрд долга