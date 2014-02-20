Нефть дешевеет в ожидании снижения спроса из Китая

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.03 мск снизилась на 0,62% - до 109,79 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,30% и составила 103 доллара за баррель, сообщает "Прайм".

Опасения участников рынка относительно снижения спроса на нефть из КНР аналитики поясняют статистикой от HSBC, опубликованной в четверг. Согласно предварительной оценке, индекс деловой активности в промышленности страны снизился в феврале до 48,3 пункта с 49,5 пункта в январе. Аналитики не ожидали изменения показателя по сравнению с январем.

Эксперты отмечают, что цена нефть марки WTI могла скорректироваться вниз после двух дней сильного роста. Рынок ожидает публикации в четверг статистики от Управления по энергетической информации США (EIA) США.

Аналитики, полагают, что запасы "черного золота" в Кушинге (крупнейшем терминале в США) за неделю, завершившуюся 14 февраля, выросли на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов в стране, по прогнозам, снизились на 1,89 миллиона баррелей.

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