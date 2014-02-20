Нефть дешевеет в ожидании снижения спроса из Китая

09:27, 20 февраля 2014
Энергетика
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Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику в четверг на фоне ожиданий трейдерами сокращения спроса на "черное золото" из Китая, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.03 мск снизилась на 0,62% - до 109,79 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,30% и составила 103 доллара за баррель, сообщает "Прайм".

Опасения участников рынка относительно снижения спроса на нефть из КНР аналитики поясняют статистикой от HSBC, опубликованной в четверг. Согласно предварительной оценке, индекс деловой активности в промышленности страны снизился в феврале до 48,3 пункта с 49,5 пункта в январе. Аналитики не ожидали изменения показателя по сравнению с январем.

Эксперты отмечают, что цена нефть марки WTI могла скорректироваться вниз после двух дней сильного роста. Рынок ожидает публикации в четверг статистики от Управления по энергетической информации США (EIA) США.

Аналитики, полагают, что запасы "черного золота" в Кушинге (крупнейшем терминале в США) за неделю, завершившуюся 14 февраля, выросли на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов в стране, по прогнозам, снизились на 1,89 миллиона баррелей.

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