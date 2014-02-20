На «Фукусиме» произошла утечка ста тонн радиоактивной воды
Одной из причин происшествия могло стать заполнение резервуара радиоактивной водой до отказа.
Более 100 тонн высокорадиоактивной воды просочилось через водосточный желоб одного из резервуаров, где хранится вода, использованная для охлаждения поврежденных реакторов на АЭС "Фукусима-1", сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора станции компания ТЕРСО.
Содержание изотопов с бета-излучением составляет 230 миллионов беккерелей на литр. Содержание цезия-134 - 3,8 тысячи беккерелей на литр, цезия-137 - 9,3 тысячи беккерелей на литр. Безопасным считается уровень содержания в почве до 15 беккерелей на литр для цезия-134, до 25 беккерелей на литр для цезия-137 и до 10 беккерелей на литр для стронция-90 и других изотопов с бета-излучением.
Одной из причин происшествия могло стать то, что резервуар заполнили до отказа радиоактивной водой.
Утечки радиоактивной воды из резервуаров аварийной станции происходят с августа прошлого года. Проблема постоянно накапливающейся радиоактивной воды - одна из наиболее острых на АЭС "Фукусима-1". Сейчас в подземных помещениях и цистернах скопилось около 440 тысяч тонн загрязненной воды. По оценкам специалистов, в техническом тоннеле станции - еще 15 тысяч тонн. Объем загрязненной воды в подземных помещениях постоянно растет за счет поступающих с возвышенности грунтовых вод.
Читайте такжеНа Фукусиме произошла утечка около 2 тонн радиоактивной воды