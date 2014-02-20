На «Фукусиме» произошла утечка ста тонн радиоактивной воды

Более 100 тонн высокорадиоактивной воды просочилось через водосточный желоб одного из резервуаров, где хранится вода, использованная для охлаждения поврежденных реакторов на АЭС "Фукусима-1", сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора станции компания ТЕРСО.

Содержание изотопов с бета-излучением составляет 230 миллионов беккерелей на литр. Содержание цезия-134 - 3,8 тысячи беккерелей на литр, цезия-137 - 9,3 тысячи беккерелей на литр. Безопасным считается уровень содержания в почве до 15 беккерелей на литр для цезия-134, до 25 беккерелей на литр для цезия-137 и до 10 беккерелей на литр для стронция-90 и других изотопов с бета-излучением.

Одной из причин происшествия могло стать то, что резервуар заполнили до отказа радиоактивной водой.

Утечки радиоактивной воды из резервуаров аварийной станции происходят с августа прошлого года. Проблема постоянно накапливающейся радиоактивной воды - одна из наиболее острых на АЭС "Фукусима-1". Сейчас в подземных помещениях и цистернах скопилось около 440 тысяч тонн загрязненной воды. По оценкам специалистов, в техническом тоннеле станции - еще 15 тысяч тонн. Объем загрязненной воды в подземных помещениях постоянно растет за счет поступающих с возвышенности грунтовых вод.

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