В украинских подземных хранилищах накоплено 11,5 млрд кубометров газа

В украинских подземных хранилищах газа по состоянию на 20 февраля накоплено порядка 11,5 млрд кубометров газа, сообщил в ходе селекторного совещания в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины министр Эдуард Ставицкий.

«В ПХГ по состоянию на сегодняшнее утро находится 11,5 млрд кубометров газа», - сказал министр.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе совещания, участие в котором приняли руководители предприятий топливно-энергетического комплекса страны, отмечалось, что система энергоснабжения потребителей работает стабильно. Внештатных ситуаций, по словам руководителей предприятий, не зафиксировали.

Читайте такжеИмпорт российского газа в Украину с начала года сократился незначительноКроме того, в рамках совещания был поднят вопрос оплаты оставшейся части долга за потребленный газ между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, отвечая на вопрос о том, как скоро может быть возвращен весь объем задолженности, Ставицкий подчеркнул, что на данный момент переговоры о долге продолжаются. При этом Ставицкий не раскрывал никаких деталей переговорного процесса.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину января в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины находилось 13,1 млрд кубометров газа, что было на 5% меньше показателей в январе 2013 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 14 февраля погасила долг перед российским газовым монополистом компанией «Газпром» в размере 1,471 млрд долл. за природный газ, потребленный в 2013 году и частично в 2014 году.

Общий долг НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный российский газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,292 млрд долл.

В начале февраля «Нафтогаз» обратился к предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой погасить долг в размере 27 млрд грн за потребленный газ, в противном случае компания грозила блокировкой счетов злостных неплательщиков. В середине февраля НАК ограничил поставки голубого топлива в 11 областей Украины.