Правительство Армении создает комиссию для проверки качества российского газа

Правительство Армении создает комиссию по изучению калорийности природного газа, поступающего в страну из России. Соответствующее поручение дал премьер-министр Армении Тигран Саркисян, передает «Газета.Ru».

На правительственном заседании, состоявшемся 20 февраля, было заявлено, что комиссия будет создана Министерством экономики Армении, и в нее могут войти общественные организации.

Причиной создания комиссии являются жалобы граждан из разных регионов Армении на низкую калорийность поступающего населению газа, что может говорить о несоответствии установленным параметрам. В частности, удельная теплота сгорания одного кубометра газа, получаемого Арменией от «Газпрома», может колебаться от 7,6 тыс. до 9,5 тыс. ккал.

Газ в Армению поставляется только из России. «Газпром-Армения» является оператором поставок газа в стране. Ранее 20% этой компании принадлежали правительству, компания называлась «АрмРосгазпром». 16 января текущего года на основе заключенного в конце 2013 года межправительственного соглашения между Россией и Арменией 20% компании перешло в собственность «Газпрома», в связи с чем была переименована компания.